Krikke boos over wantoestanden jaarwisseling

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is ”ronduit ontevreden” dat er tijdens de jaarwisseling in Den Haag meer autobranden waren en meer geweld tegen hulpverleners. ”Het baart me zorgen dat de cijfers slechter zijn dan vorig jaar”, aldus Krikke. Het college heeft vrijdag een evaluatierapport aan de Haagse gemeenteraad gestuurd.

”Oud en nieuw moet voor ons allemaal een feestelijk en veilig moment zijn, maar dat is het niet voor iedereen geweest”, aldus de burgemeester. ”Vooral de stijging van het geweld tegen hulpverleners maakt me boos. Het is absoluut onacceptabel dat onverlaten geweld gebruiken tegen hen die te hulp schieten. Ik ondersteun dan ook van harte de oproep van de politie om daders effectiever te straffen.”

In het verslag is de vonkenregen, veroorzaakt door vuurstapels op het strand bij Duindorp en Scheveningen, nog niet meegenomen. Die veroorzaakte veel schade, onder meer aan auto’s en huizen. Naar de vonkenregen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid apart onderzoek.