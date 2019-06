OM eist tot 12 jaar voor neersteken advocate

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Haag celstraffen tot twaalf jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een advocate in Zoetermeer. “Onvoorstelbaar”, zo noemde officier van justitie het misdrijf. “Voor een beetje geld hebben deze verdachten het leven van het slachtoffer voorgoed veranderd.”

De destijds 38-jarige advocate had op 29 september 2017 een afspraak met een van de verdachten op haar kantoor. Na een kort gesprek stak de man op haar in met een stanleymes. De advocate liep meerdere ernstige steekwonden op, onder meer in haar gezicht. Volgens het OM komt de aanval neer op een poging tot moord, omdat er volgens een uitgewerkt plan te werk is gegaan.

Het slachtoffer kan haar vak door het geweldsdrama niet meer uitoefenen, het kantoor dat zij met haar zussen runde is failliet. De officier tegen de rechtbank: “U en ik dragen ook een toga. Dat maakt deze zaak voor ons extra voelbaar.”

De steker is onbekend en spoorloos gebleven. De advocate heeft verklaard dat zij hem erg jong vond (een tiener) om over een echtscheiding te komen praten. Hij droeg een opvallend hoedje toen hij zich op het advocatenkantoor meldde.

De drie terechtstaande verdachten, Yassine D. (22), Marwan I. (23) en Omer P. (23), zijn na uitvoerig onderzoek gearresteerd in mei vorig jaar. Zij hebben geen openheid van zaken willen geven. Het motief voor het geweld is daardoor onbekend gebleven. Duidelijk is, aldus het OM, dat de verdachten, inclusief de steker, in opdracht hebben gehandeld.

De hoogste strafeis is voor Yassine D. Het OM weegt mee dat hij eerder is veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012. De eis geldt ook voor enkele ondergeschikte feiten waarvoor justitie hem vervolgt. Marwan I. hoorde tien jaar tegen zich eisen.

P. heeft gefungeerd als chauffeur. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid en moet hij worden vrijgesproken.