Prima zomerweer vanaf zondag

Er komt fraai zomerweer aan. Volgens Weeronline begint het mooie weer komende zondag al en blijft het zeker tot en met woensdag warm en zonnig.

Zaterdag vallen er eerst nog wat buien, maar zondag ziet er prima uit. Er zijn flinke perioden met zon. Wel kan er lokaal mogelijk een bui vallen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. In het westen wordt het zo’n 20 graden, landinwaarts kan het wel 23 graden.

De zondag is de opmaat voor een paar zomerse dagen. Begin volgende week is het prima zomerweer met flink wat zon. Er is wel een kleine kans op een bui, maar het wordt ook weer warmer. In de kustgebieden stijgt de temperatuur naar 20 tot 24 graden, landinwaarts wordt het mogelijk 27 graden.

Voor woensdag worden nog hogere temperaturen verwacht met 25 tot 28 graden in de kustprovincies en in het binnenland 28 tot 30 graden.