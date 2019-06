Ster: berekeningen reclamebesluit onjuist

De kabinetsplannen om tot 20.00 uur geen reclame meer op de buis te laten zien, moeten worden uitgesteld. De Ster, die de reclame verzorgt bij het omroepbestel, vraagt om respijt omdat de berekeningen van deze mediaplannen onjuist zouden zijn. Het voornemen om reclame op de publieke omroep voor acht uur ’s avonds te verbieden, kost volgens Ster-berekeningen aanzienlijk meer dan waar het kabinet vanuit gaat.

“Het financiĆ«le verlies aan omzet door het afschaffen van tv-reclame tot 20.00 uur en online zal namelijk 80 miljoen tot 90 miljoen euro per jaar bedragen. Dat bedrag is substantieel hoger dan de 60 miljoen per jaar – waarvan 40 miljoen met belastinggeld zal worden gecompenseerd – waar de coalitiepartijen vanuit lijken te gaan”, schrijft Frank Volmer, algemeen directeur Ster aan het kabinet.

Hij doet de oproep om overhaaste besluitvorming te voorkomen. Het plan zou vrijdag op de agenda staan van de ministerraad.