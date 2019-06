Verdachten van mishandeling Syriërs vrij

Vijf mensen uit Enschede die waren opgepakt na de mishandeling van een Syrisch gezin zijn vrijdag vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. Dat geldt ook voor een 18-jarige vrouw die eerder deze week vrijkwam.

De vijf verdachten die nu zijn vrijgelaten, zijn mannen van 27, 34, 35 en 44 en een vrouw van 33.

Begin mei kregen meerdere kinderen ruzie over een bal tijdens het voetballen op het Transvaalplein in Enschede. Dat liep uit de hand. Vervolgens werden een Syrische vader en moeder belaagd en mishandeld bij een woning aan de naastgelegen Cronjéstraat.

De Syrische familie werd na de mishandeling uit veiligheidsoverwegingen ergens anders ondergebracht. In de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei is in de verlaten woning ingebroken.