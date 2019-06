11 voorstellingen dingen naar Cabaretprijzen

Elf cabaretvoorstellingen, waaronder die van Lenette van Dongen, Claudia de Breij en Pieter Derks, zijn zaterdag genomineerd voor de Cabaretprijzen 2019. De kandidaten werden bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits (Radio 1).

Acht voorstellingen zijn genomineerd voor de zogenoemde Poelifinario (in de categorie├źn entertainment, engagement en kleinkunst) en drie voorstellingen voor de Neerlands Hoop, bestemd voor theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief.

Genomineerd voor de Poelifinario in de categorie entertainment zijn Lenette van Dongen met Paradijskleier en Remko Vrijdag en Martine Sandifort (Voorlopig voor altijd). In de categorie engagement hebben Jan Beuving (Rotatie), Claudia de Breij (#NU), Pieter Derks (Voor wat het waard is) en Louise Korthals (Alles is er) een nominatie ontvangen voor de Poelifinario. In de categorie kleinkunst zijn dat Theo Nijland (En de rest is onzin) en Peter van Rooijen (Liefde, dood & zwaartekracht).

Voor de Neerlands Hoop zijn drie cabaretiers genomineerd: Anne Neuteboom (Kijk haar gaan), Peter Pannekoek (Later was alles beter) en Alex Ploeg (Ultimatum).

De Cabaretprijzen worden maandag 30 september in Den Haag uitgereikt.