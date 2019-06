Bijzonder veel regen in ochtenduren

In delen van Nederland is zaterdagochtend bijzonder veel regen gevallen. In het zuidwesten en in de Randstad viel op diverse plaatsen 20 tot 25 millimeter en lokaal zelfs 3 centimeter, meldt Weeronline. In Nieuwkoop werd in de nacht en ochtend circa 36,8 millimeter regenwater gemeten. Deze hoeveelheid valt normaliter in een halve junimaand.

De regenbuien zijn nog niet voorbij en er kan nog 5 tot 10 millimeter bijkomen. De buien trekken in de loop van de ochtend naar het noorden en zaterdagmiddag is het op enkele lichte buien na droog.

Het is de tweede keer binnen week tijd dat er bijzonder veel regen valt. Afgelopen woensdag plensde het langdurig in het zuiden en zuidwesten. In Noord-Brabant en Zuid-Holland viel op veel plaatsen 15 tot 40 millimeter neerslag. In Krimpen aan de Lek werd toen liefst 43 millimeter gemeten, in het Brabantse Dongen 41.