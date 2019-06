Bulderbos viert 25-jarig bestaan

Het Bulderbos, aangelegd uit protest tegen de groei van Schiphol, bestaat 25 jaar en dat moet worden gevierd. Zaterdag 15 juni wordt er een festival gehouden met onder meer een aantal sprekers en diverse activiteiten.

Om de groei van Schiphol tegen te gaan, startte Milieudefensie in 1993 met de campagne ‘Schiphol is groot genoeg’. Een campagne die tien jaar zou duren en met meerdere (bezettings)acties werd ondersteund. Het Bulderbos ontstond in 1994 uit protest tegen de overlast en uitbreiding van de luchthaven Schiphol met een zesde start- en landingsbaan. Op de plek waar de baan moest komen, kocht Milieudefensie een stuk grond, om dat vervolgens in kleinere stukken door te verkopen aan particulieren.

Zesduizend mensen plantten destijds 7800 bomen tegen de aanleg van de Polderbaan. In 2001 werd een stuk van het Bulderbos onteigend voor de aanleg van de Polderbaan, die twee jaar later in gebruik werd genomen. Een ander deel van het Bulderbos bestaat nog en is te vinden ter hoogte van de spottersplaats naast die bewuste Polderbaan in Vijfhuizen. Het bos wordt onderhouden door vrijwilligers.

Sprekers tijdens het jubileumfestival zijn onder anderen Wijnand Duijvendak over de geschiedenis van het bos en Lex Lohman van Milieufederatie Noord-Holland over de vormen van actievoeren toen en nu. De festiviteiten in het kader van het 25-jarig bestaan zijn van 11.00 tot 15.00 uur.