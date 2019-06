Haringseizoen begint met Vlaggetjesdag

De Hollandse Nieuwe ligt weer in de winkels, en om het begin van het haringseizoen te vieren, is het zaterdag Vlaggetjesdag in Scheveningen. Het is de 72e keer dat dit evenement wordt gehouden. Vorig jaar kwamen 175.000 mensen op het feest af.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) opent de dag, volgens de organisatoren vanwege het oude spreekwoord ‘haring in het land, dokter aan de kant’. In de haven kunnen mensen oud-Hollandse kinderspelen doen, shantykoren zien en oude ambachten bekijken. Op een podium treden onder anderen Jeroen van der Boom en Xander de Buisonj√© op.

Op dinsdag was de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Groothandel Makro kocht dat voor 95.500 euro. De opbrengst gaat naar Stichting Mag Ik Dan Bij Jou, die kinderen met kanker en hun ouders wil helpen tijdens de behandeling in het ziekenhuis.