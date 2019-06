Man wordt op steeds latere leeftijd vader

Nederlandse mannen zijn steeds ouder bij de geboorte van een kind. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar en twee maanden, dat is ruim twee maanden ouder dan vijf jaar geleden toen mannen gemiddeld precies 34 jaar waren. Ter vergelijking: in 1996 waren mannen bij de geboorte van een kind gemiddeld 33.

Ook bij de geboorte van hun eerste kind zijn mannen steeds ouder: kersverse vaders waren in 2018 gemiddeld 32,7 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is drie maanden ouder dan vijf jaar eerder. De meeste vaders zijn tussen de 30 en 35 bij de geboorte van een kind.

Zondag is het Vaderdag. Vrijdag meldde kenniscentrum Rutgers dat prille vaders nauwelijks gebruik maken van ouderschapsverlof, vooral omdat ze daarvoor op hun werk te weinig steun ondervinden. Vanaf 1 juli volgend jaar kunnen ze tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon.

Ook moeders krijgen hun eerste kind steeds later: als ze bijna 30 jaar zijn, gemiddeld een half jaar later dan vijf jaar geleden (in 2013).