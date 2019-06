De politie in Marrakesh heeft een 48-jarige Nederlander gearresteerd voor het vervalsen en verhandelen van paspoorten. De verdachte werd opgespoord met hulp van de Marokkaanse inlichtingendienst, melden lokale media.

De politie nam woensdag bij zijn arrestatie computerapparatuur in beslag, evenals print- en lamineerapparaten die worden gebruikt om paspoorten te vervalsen. De Nederlander zit in afwachting van het onderzoek van de openbaar aanklager in voorarrest.