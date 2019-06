Rutte waarschuwt bedrijven over lonen

Als grote bedrijven hun stijgende winsten niet serieus gaan delen met hun werknemers, zal geplande lastenverlaging voor bedrijven niet doorgaan. Die waarschuwing uitte premier Mark Rutte zaterdag op het ‘VVD Festival’ in Aalsmeer.

“Iets bevalt me niet”, zei Rutte. De middenklasse – “mensen met een normaal salaris” – staat steeds meer onder druk, hun buffers raken op, zei de premier. “We hebben de lasten verlaagd. Maar stijgingen in de CAO blijven uit.”

Volgens de premier komen grote bedrijven daarmee een decennia oude maatschappelijke afspraak niet na. “De winsten klotsen tegen de plinten, maar alleen de lonen van de topmannen stijgen. Dat vind ik niet acceptabel!”

Er zit voor het bedrijfsleven nog lastenverlaging aan te komen, bijvoorbeeld in de vennootschapsbelasting. Maar dat is wat Rutte betreft dus allerminst een uitgemaakte zaak.

Voor de mensen wier lonen weinig of niet zijn gestegen en die hun financiële buffers zien verdwijnen, had Rutte een afsluitende boodschap: “U heeft een bondgenoot in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.” Zijn boodschap kon op luid applaus van de verzamelde partijleden rekenen.