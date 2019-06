Citroën centraal op Nationale Oldtimerdag

Eeuweling Citroën staat zondag centraal op de 35ste editie van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad. Op de Bataviaboulevard staan verder ruim vierhonderd oldtimers van verschillende automerken, waaronder een aantal unieke exemplaren, opgesteld.

Het automerk Citroën, opgericht door een geëmigreerde Nederlander, bestaat honderd jaar en daarom schenken de organisatoren van de oldtimerdag veel aandacht aan het Franse automerk. Uniek daarbij is dat de collectie deelnemende automobielen aan de presentatie van 100 jaar Citroën is uitgebreid met een Citroën M35 uit 1970. De Amsterdamse eigenaar komt met prototype 83 naar het evenement in Lelystad.

Jaarlijks zijn er, naast de vaak bijzondere deelnemers, terugkerende presentaties onder de noemers: Belle Epoque (periode 1890-1920), The Roaring Twenties, Fire Fighters en Classic Supercars. Onder de topstukken valt ongetwijfeld de wagen van DJ’s on wheels, die met een Chevrolet 3100 pick-up uit 1953 komen. De auto rijdt nog als een speer en brengt uiteraard bijpassende muziek. De line-up van de Classic Super Cars (een primeur op de komende Nationale Oldtimerdag) wordt uitgebreid met een historisch topmodel van BMW, namelijk een 507 Coupé 1957.

De oldtimermeeting in Lelystad is uitgegroeid tot de grootste in haar soort in Nederland en is zowel voor deelnemers als publiek gratis toegankelijk.