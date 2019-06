Dienst kan vreemdelingen vaak niet wegsturen

Het lukt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) steeds vaker niet om ongewenste vreemdelingen terug te sturen naar hun land van herkomst. De afgelopen vijf jaar mislukten pogingen daartoe in totaal in meer dan 10.000 gevallen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Uit cijfers van de DT&V over de afgelopen vijf jaar bleek dat Nederland in 2310 gevallen een negatief antwoord kreeg als een land van herkomst werd verzocht een onderdaan terug te nemen. De dienst trok in die periode zelf 8020 keer een verzoek in omdat het land van herkomst niet binnen een jaar antwoord gaf. In alle gevallen gaat het om vreemdelingen die niet uit zichzelf Nederland wilden verlaten.

In 2018 lukt het 2410 keer niet om een migrant die niet weg wil uit te zetten. In 1760 gevallen lukte dat wel.