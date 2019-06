Geen slavernijlezing na conflict over spreker

De jaarlijkse lezing ter nagedachtenis van de afschaffing van de slavernij gaat niet door. Over de spreker die de lezing zou geven is onrust ontstaan, stelt het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Daardoor is “een waardige lezing die bijdraagt aan de harmonie en verbondenheid binnen en buiten de gemeenschap niet haalbaar”.

Publicist Sandew Hira zou op 29 juni de Keti Koti-lezing geven in het Scheepvaartmuseum. “Het NiNsee heeft de ambitie om met een ieder die een positieve bijdrage levert aan haar missie samen te werken”, schrijft het instituut in een verklaring. “Nu de uitvoering van deze ambitie echter heeft geleid tot een escalatie tussen voor- en tegenstanders van het spreken van Sandew Hira, kan het NiNsee niet anders dan pas op de plaats maken.”

Hira reageert zelf fel op de afzegging. Hij schrijft dat zijn optreden is verhinderd door “een intimidatiecampagne van een groep extremisten” onder leiding van publicist Theo Para. Die zouden ook druk hebben uitgeoefend op het Scheepvaartmuseum om de lezing niet door te laten gaan.