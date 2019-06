CdK Paas: ‘Hoe sneller minder gas, hoe beter’

De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is blij dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken onderzoek doet naar een pakket van maatregelen om de gaswinning volgend jaar opnieuw fors te verlagen. Hij doet dat in de richting van het volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) veilige niveau van 12 miljard kuub. “Dat zou een grote stap in de goede richting zijn”, zegt Paas. “Hoe sneller de gaskraan dichtgaat, hoe beter dat is voor Groningen.”

Paas werd maandagmiddag zelf door de minister geïnformeerd over de plannen, waarbij er een kansrijk scenario ligt om de gaswinning in het nieuwe gasjaar te verlagen van 16 naar 12,8 miljard kuub aardgas. “Minister Wiebes laat zien dat hij bereid is om grote stappen te zetten in het verlagen van de gaswinning, maar het veilige niveau van 12 miljard kuub is dan nog niet bereikt”, zegt Paas. “Daar komt de leveringszekerheid weer in beeld, maar het systeem mag niet zijn dat de minister een afweging maakt op basis van alleen die leveringszekerheid. Je moet de hoogte van de gaswinning en de leveringszekerheid afwegen tegen de veiligheid van de Groningers.”