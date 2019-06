Eindexamenkandidaten opnieuw aan de bak

Op drie scholen moeten leerlingen maandag deels opnieuw eindexamen doen omdat er eerder iets misging. De 38 eindexamenleerlingen Duits en biologie van de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis (Noord-Holland) zijn de klos doordat het postpakket met de gemaakte examens, dat volgens protocol voor de tweede correctieronde aangetekend naar een andere school was verzonden, zoek raakte bij PostNL.

Omdat er daardoor geen tweede externe correctie is geweest, moeten de twee examens volgens de regels van de Inspectie van het Onderwijs over. Ook vwo-leerlingen van het Rythovius College in Eersel bij Eindhoven zijn de pineut, in hun geval doordat een postzak met daarin een aantal van de gemaakte examens werd gestolen.

Een docente van het vmbo Aloysius De Roosten in Eindhoven hielp de kandidaten van de wal in de sloot door ze te helpen tijdens hun examen Duits. Dat mag niet en de inspectie verklaarde de examens ongeldig. De lerares kreeg de zak en de scholieren kunnen opnieuw aan de slag.

Ook andere leerlingen, die examens hebben gemist of die niet hebben gehaald, kunnen vanaf maandag tot en met donderdag in de herkansing.