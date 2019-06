Gaswinning mogelijk in 2020 op veilig niveau

De gaswinning in Groningen kan mogelijk al volgend jaar uitkomen op het niveau dat door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als veilig is aangemerkt. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) laat aanvullende maatregelen uitwerken waarmee dat kan lukken.

Het SodM zegt dat bij een winningsniveau van maximaal 12 miljard kubieke meter gas per jaar het risico op aardbevingen in Groningen tot een aanvaardbaar niveau daalt. Tot dusver werd voor het komende ‘gasjaar’, dat in oktober begint, uitgegaan van een kleine 16 miljard kubieke meter. Een lagere gaswinning zou de leveringszekerheid voor huishoudens en bedrijven in gevaar kunnen brengen.

Na opnieuw een stevige aardbeving vorige maand raadde SodM de minister opnieuw aan de gaswinning toch verder te verlagen. Op aandringen van vrijwel de gehele Tweede Kamer beloofde Wiebes te laten onderzoeken wat er nodig zou zijn om uit te komen op het door de toezichthouder geadviseerde niveau.

Dat onderzoek wijst uit dat het mogelijk is meer gebruik te maken van gas uit andere velden. Dat moet dan door bijmenging van stikstof geschikt worden gemaakt als alternatief voor Gronings gas. Ook voor de export naar Duitsland en voor het vullen van de ondergrondse reserveopslag in Norg kan dat aangelengde gas mogelijk worden gebruikt.

Deze maatregelen worden als “kansrijk” gezien, zegt een woordvoerder van Wiebes. Ze kunnen bij elkaar zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen naar 12,8 miljard kubieke meter. Eind juli moet netbeheerder Gasunie zeggen of ze haalbaar zijn.

Daarnaast wordt gekeken wat de gevolgen zijn als de gasopslag in Norg, bedoeld als buffer voor koude winterdagen, niet meer helemaal wordt gevuld. Die buffer wordt gebruikt om fluctuaties in de gaswinning te voorkomen. Als die wegvalt, kan dat gevolgen hebben voor het bevingsrisico. Het SodM gaat dat nader onderzoeken.

Andere manieren om op 12 miljard kubieke meter te komen, leiden volgens Wiebes tot grote risico’s. Dan komen door gedwongen bedrijfssluitingen duizenden banen op de tocht, en lopen de elektriciteits- en voedselproductie gevaar.