Grote brand in Berkel, metro stilgelegd

Bij een kringloopwinkel en een meubelfabriek in Berkel en Rodenrijs woedt een zeer grote brand. Brandweereenheden zijn maandagmiddag massaal uitgerukt naar de Veilingweg en de Oudelandselaan om het vuur te bestrijden. Dikke, zwarte rookwolken zijn tot ver in de omtrek te zien.

De brand werd gemeld omstreeks 14.15 uur, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn geen meldingen over gewonden. De brandweer is met groot materieel bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen gebouwen.

In verband met de brand en de daarmee gepaard gaande rook is RandstadRail stilgelegd, meldt vervoersbedrijf RET. Op last van de brandweer rijden er voorlopig geen metro’s tussen station Meijersplein in Rotterdam en Pijnacker-Zuid. De rook trekt in de richting van Pijnacker weg.

Het vliegverkeer op de nabijgelegen luchthaven Rotterdam-The Hague Airport ondervindt geen hinder. Een bluseenheid van de brandweer op het vliegveld verleent bijstand in Berkel.

De gezamenlijke hulpdiensten raden omwonenden aan ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.