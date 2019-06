Islamitische hogeschool verliest bevoegdheid

De islamitische onderwijsinstelling EIUAS in Rotterdam mag zich van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven geen hogeschool meer noemen. De instelling verliest haar bevoegdheid om graden te verlenen, meldt het ministerie van Onderwijs.

Aanleiding voor het besluit is een onderzoek van de onderwijsinspectie “waarin wordt geconcludeerd dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van deze instelling niet is gewaarborgd”. De hogeschool lag al onder een vergrootglas sinds de FIOD er in 2016 een onderzoek begon naar mogelijke fraude bij fondsenwerving.

De onderwijsinspectie begon in 2017 de bestuurlijke en financiële gevolgen van die fraudezaak in kaart te brengen. Naar aanleiding van dat onderzoek werd de instelling onder verscherpt toezicht gesteld. Afgelopen najaar bleek dat de situatie niet was verbeterd, waarop Van Engelshoven de hogeschool nog drie maanden gaf om orde op zaken te stellen. Dat is niet gebeurd, stelt zij nu vast.

De EIUAS, die een geaccrediteerde hbo-masteropleiding tot islamitisch geestelijk verzorger aanbood, werd in februari failliet verklaard. Sindsdien worden er geen lessen meer gegeven. Dat nu de bevoegdheid is ingetrokken, betekent dat de school bij een eventuele doorstart opnieuw een accreditatie moet aanvragen.