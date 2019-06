Jon Hermans-Vloedbeld is de nieuwe informateur in Zuid-Holland. Zij moet kijken of er een provinciebestuur kan worden gevormd.

Hermans-Vloedbeld is de opvolger van Hans Wiegel. Hij was sinds de verkiezingen in maart informateur. Wiegel probeerde een college met Forum voor Democratie, VVD en CDA te vormen, maar dat lukte niet. Niemand wilde de vierde partij zijn die nodig is voor een meerderheid, waarna het CDA zich terugtrok. Vervolgens gooide Wiegel de handdoek in de ring.

Hermans-Vloedbeld, net als Wiegel lid van de VVD, is momenteel waarnemend burgemeester in Noordwijk. Eerder was ze burgemeester in Ouderkerk, Ridderkerk, Almelo en Oud-Beijerland.

Forum voor Democratie is de grootste partij van Zuid-Holland.