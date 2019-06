Politici en BN’ers steunen SP’er in Turkije

Het in Turkije vastgehouden SP-raadslid Murat Memis krijgt steun van tal van politieke kopstukken, opiniemakers en andere bekende Nederlanders. Zij roepen het kabinet op de vrijlating van de Turkse Nederlander te eisen.

Memis werd tijdens een vakantie in Turkije opgepakt, zat kort in een politiecel en moest vervolgens zijn Nederlandse paspoort inleveren. Sindsdien kan hij het land niet meer verlaten. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zegt zich voor de Eindhovense SP’er in te spannen. Maar Blok zou verder weinig voor Memis kunnen doen omdat hij met zijn Turkse paspoort door de autoriteiten als Turk wordt behandeld.

De leiders van SP, VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie nemen daarmee geen genoegen. Ze hebben een SP-manifest ondertekend dat stelt dat Nederland “op het hoogste niveau” van Turkije moet eisen dat Memis zijn vrijheid terugkrijgt. En voor “andere Nederlandse politieke gevangenen” in Turkije moet hetzelfde gelden.