Producent Klaas de Jong zoekt financiering dubbelfilm tachtigjarige oorlog

Producent Klaas de Jong werkt na Michiel de Ruyter en Redbad aan het scenario van een derde veelomvattend epos. Deze 5 uur durende film – die uit twee delen zal bestaan – behandelt de Tachtigjarige Oorlog en heeft als werktitel ‘Tachtig Jaar Oorlog’.

Producent Klaas de Jong zoekt nog financiering voor de film. Wie de hoofdrollen krijgen, is nog onbekend. De regisseur wordt Roel Reiné. Dat vertelt De Jong in een gesprek met BiosAgenda.nl.

De keuze voor twee delen is volgens De Jong uit praktische overwegingen gemaakt. “Die oorlog duurde 2, 3 generaties”, vertelt hij. “Met ontzettend veel spelers – de Watergeuzen, Willem van Oranje, Maurits, de Spaanse Philip de Tweede, Alva… En er waren minstens 5 landen bij betrokken. Dus hoe breng je zo iets in beeld?” “Alle drie die figuren, Van Oranje, Maurits en Van Oldebarnevelt hebben op hun eigen manier gefaald”, aldus Klaas de Jong. “Maar het resultaat, de Republiek, is er wel gekomen. Een onafhankelijk Nederland.”

De film wordt een raamvertellling, waarbij meerdere verhalen aan een gebeurtenis worden opgehangen. De opnames zullen volgens De Jong zeker een half jaar duren. Het verhaal speelt zich in minstens zes landen af.

De Jong heeft inmiddels het scenario af voor een andere historische film. Dat is Batavia”, wat gaat over een schip van de Vereenigde Oostindische Compagnie dat op een eiland in de buurt van Nederlands-Indië strandt en waar de bemanningsleden al snel hun laagje beschaving laten varen.