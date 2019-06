Regio Amsterdam krijgt 57.000 nieuwe banen

De Metropoolregio Amsterdam krijgt er 57.000 nieuwe banen bij dit jaar en volgend jaar. Hoewel de economische groei iets achterblijft vergeleken met 2018, is hij hoger dan in de rest van het land. Dat staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019.

De economie in de regio groeit dit jaar naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent, tegen 3,4 procent in 2018. De daling komt onder meer door de zwakke internationale conjunctuur en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Desondanks behoort de regio Amsterdam tot de drie sterkst groeiende regio’s in Europa, samen met Praag en Warschau.

Het aantal banen neemt vooral toe in de ICT, de zakelijke dienstverlening, de zorg, het toerisme en de horeca. Buitenlandse vestigingen van bedrijven zorgen voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam en de regio. In de ICT, de distributiesector, beveiliging, bouw, de zorg en het onderwijs is sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Naar verwachting daalt de werkloosheid met 3,8 procent dit jaar. In 2018 was dat nog 4 procent. De daling is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden, zegt de Amsterdamse wethouder Udo Kock (economische zaken).