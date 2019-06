Voorwaardelijke boete voor Maastricht Airport

Maastricht Aachen Airport heeft van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een voorwaardelijke boete opgelegd gekregen vanwege het ten onrechte toestaan van een start na 23.00 uur. De luchthaven kreeg in 2017 al een waarschuwing voor eenzelfde overtreding. Dit blijkt uit een rapport van de inspectie.

Op Maastricht Aachen Airport mogen geen starts en landingen plaatsvinden tussen 23.00 uur en 6.00 uur, om de geluidshinder voor omwonenden te beperken. In 2018 vonden toch 41 landingen en 16 starts plaats tijdens deze uren. De ILT heeft voor al deze vluchten onderzocht of hiervoor een geldige reden was, zoals een technische storing of extreme weersomstandigheden. In één geval bleek dat niet zo te zijn. Daarom krijgt de luchthaven nu een voorwaardelijke boete opgelegd.

De inspectie constateerde dat 37 van de 57 vluchten na 23.00 uur van Corendon waren. De luchthaven heeft de maatschappij daarom gevraagd om aankomsttijden in de late avond zoveel mogelijk te vervroegen.