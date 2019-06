Willem Alexander krijgt volgens Engelse traditie kousenband

Vandaag treedt koning Willem-Alexander toe tot de Orde van de Kousenband. Net als zijn moeder, koningin Beatrix, dertig jaar geleden. Willem-Alexander is maandag samen met koningin Máxima in Windsor, waar hij door koningin Elizabeth II is geïnstalleerd als ‘Stranger Knight’ in de Orde van de Kousenband.

De koning kreeg deze hoogste Engelse onderscheiding vorig jaar oktober bij het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De Orde van de Kousenband is de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk en een van de oudste Europese ridderorden.

Van de leden wordt verwacht dat zij trouw zijn aan de soeverein van de Orde. Deze trouw strekt zich, in het geval van ridders zoals buitenlandse staatshoofden, vanzelfsprekend niet uit tot de reguliere horigheid zoals de Orde die kent. Het eerste doel van de Orde is de machtige adel aan de vorst te binden.

De Orde van de Kousenband bestaat sinds 1338. Volgens de overlevering was de toenmalige Engelse vorst Edward III verliefd op een getrouwde vrouw. Toen zij haar kousenband verloor op een bal, raapte de koning hem op en gaf hem haar terug. Hij sprak daarbij de woorden “Honi soit qui mal y pense” (‘Wee degene die hier kwaad van denkt’) – Frans was destijds de hoftaal. Nog altijd is dit het motto van de orde. Het staat met gouden letters in de kousenband die de ridders dragen.