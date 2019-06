ANWB blij dat Duitse tolheffing van de baan is

De ANWB is blij dat de tolheffing voor personenauto’s op Duitse wegen niet mag van het Europees Hof van Justitie. De belangenbehartiger is ”opgelucht dat dit plan nu de prullenbak in kan”. Ook Nederlandse vakantiegangers kunnen volgens de ANWB opgelucht ademhalen.

”Wij hebben ons vanaf de eerste minuut verzet met heel veel ANWB-leden. Met ruim 40.000 handtekeningen zijn we naar Brussel afgereisd om het Europees Parlement en de Commissie in stelling te brengen”, aldus directeur Frits van Bruggen.

De uitspraak van het EU-hof dat de tolheffing discriminerend is voor buitenlandse automobilisten heeft niet alleen betekenis voor Duitsland, denkt Van Bruggen. ”Ook andere EU-landen die vergelijkbare plannen bedachten, zullen een andere richting moeten kiezen.”