Driedaags proces over vrouwenmoorden

De rechtbank in Amsterdam begint dinsdag aan een driedaags proces, waarin de 46-jarige Sjonny W. terechtstaat op verdenking van moord of doodslag op drie vrouwen. Een van hen, Sabrina Oosterbeek (30), wordt sinds maart 2017 vermist. Monique Roossien (26) en Mirela Mos (30) stierven in respectievelijk 2003 en 2004 een gewelddadige dood. Volgens het Openbaar Ministerie is Amsterdammer W. telkens de laatste geweest die de vrouwen levend heeft gezien.

W. zit sinds 27 juni 2017 in voorarrest. Gedragskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Hij ontkent iets met de moorden te maken te hebben en heeft slechts spaarzaam verklaard.

Eerder deze maand wees de rechtbank een verzoek van W.’s advocaten om extra DNA-onderzoek af. Tot dusver hebben de raadslieden betoogd dat er te weinig bewijs is tegen W. om hem te kunnen veroordelen.

Naar Sabrina Oosterbeek is enkele maanden geleden nog gezocht, zonder resultaat. Het lichaam van Mirela Mos werd in stukken gesneden en in vuilniszakken verpakt gevonden. Het stoffelijk overschot van Monique Roossien werd onder aan een dijk langs het IJmeer aangetroffen. De vrouwen zouden verslaafd zijn geweest aan harddrugs.