Haga eist verbod openbaren inspectierapport

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil dat de Inspectie van het Onderwijs het meest recente rapport over de islamitische middelbare school intrekt en herziet. Ook wil de school een verbod op het openbaar maken van het rapport in de huidige vorm. Dat is de inzet van het kort geding dat donderdag dient in Den Haag.

“De inhoud van dit rapport is op vele punten onjuist, onzorgvuldig, onrechtmatig en in strijd met de wet”, staat te lezen in de dagvaarding. Volgens de school zijn er onder meer geen aanwijzingen gevonden van “ernstige signalen” dat er op de onderwijsinstelling in Nieuw-West sprake zou zijn van een “klimaat gericht op afzijdigheid van de Nederlandse samenleving”.

Volgens de veiligheidsdienst AIVD lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging.