‘Ik heb het niet gedaan’, zegt Sjonny W.

Bij de start van het driedaagse strafproces over de moord op twee vrouwen en de spoorloze verdwijning van een derde heeft verdachte Sjonny W. elke betrokkenheid ontkend. “Ik heb het niet gedaan”, zei hij dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Justitie houdt de 46-jarige Amsterdammer verantwoordelijk voor de dood van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30) en verdenkt hem daarnaast van de moord op de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos in 2004 en betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien (26) in 2003. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij de laatste die alle slachtoffers levend heeft gezien.

De in het zwart geklede W. gaat in de rechtszaal, zoals hij had aangekondigd, in op vragen van de rechtbank. Die stelde als eerste de verdwijning van Sabrina Oosterbeek aan de orde. Zij verdween spoorloos na een nachtelijk bezoek aan W. Volgens hem hadden ze drugs gebruikt en seks gehad. “Dat gebeurde wel vaker”, zei hij.

Naar verwachting volgt woensdag de strafeis in de zaak, die wordt bijgewoond door veel nabestaanden.