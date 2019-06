Kamer kribbig over Ruttes loondreigement

Het dreigement dat premier Mark Rutte afgelopen zaterdag uitte richting het bedrijfsleven is maar weinig waard, als de premier dat niet concreter wil maken. Dat was dinsdag de teneur in de Tweede Kamer, waar Rutte aan de tand werd gevoeld over zijn uitspraken.

Rutte zei op een VVD-congres dat de overheid zal ingrijpen als grote bedrijven hun winsten niet gaan delen met hun werknemers. Dat zou kunnen zijn door het schrappen van een geplande verlaging van de vennootschapsbelasting.

“Er klonk applaus in huize Marijnissen”, zei SP-leider Lilian Marijnissen. Maar dat Rutte geen deadline aan zijn dreigement verbindt, “geeft weinig vertrouwen”, aldus Marijnissen.

“Goed verhaal”, zei Jesse Klaver (GroenLinks). Maar ook hij vindt dat Rutte niet genoeg doorpakt, en stelde voor om op Prinsjesdag in september de balans op te maken. Als er dan geen loonbod ligt van grote bedrijven, zou de verlaging van de vennootschapsbelasting van tafel moeten, opperde hij.

Maar de bedrijven op deze manier binden aan de “Haagse agenda” vindt Rutte “niet wijs”.