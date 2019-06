Khosrou Golzad: “Als je hard aan jezelf werkt, is de kans groot dat je iets van je leven kunt maken”

Op zijn elfde is Khosrou Golzad met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Na een succesvolle inburgering en een studie op zak is hij met een aantal vrienden een eigen startup gestart. Musjroom is een lastminute accommodatieplatform, waarop mensen binnen enkele minuten een goedkope en low key overnachting kunnen boeken.

Hij komt naar eigen zeggen niet uit een ondernemersfamilie, maar het is altijd zijn ambitie geweest om iets te creëren. “Ik wil graag een legacy achterlaten in Nederland. Het is een land met veel kansen en mogelijkheden.” Het idee voor Musjroom ontstond vanuit een eigen frustratie toen Khosrou in Amsterdam studeerde. “Soms wilde ik nog naar huis, maar miste ik net de laatste trein. Is er geen manier om ergens goedkoop te overnachten?”

In veertig steden actief

Dit was toen nog een vaag idee, maar uiteindelijk is er toen wel een zaadje geplant voor zijn platform. “Samen met een groep vrienden zijn we eerst met een sofwareontwikkelaar partij gaan samenwerken, omdat wij niets van techniek wisten. Het product bleek achteraf niet goed gebouwd en we moesten voor het doorvoeren van elke wijziging geld betalen. Ik heb toen een nieuw team gevormd en we zijn zelf achter de tekentafel gaan zitten. We hebben de afgelopen zestien maanden dan en nacht gewerkt en zijn nu als startup in veertig steden actief. We zijn begonnen in Amsterdam.”

Voor twee of drie tientjes overnachten

Musjroom is een app voor reizigers die spontaan op reis gaan en lastminute een overnachting in een stad in Nederland willen boeken. “Wij werken met hostels en bed & breakfasts, niet met hotels. Dat is te duur voor ons publiek. We willen zo goedkoop mogelijk zijn. Mensen kunnen voor twee of drie tientjes via ons platform overnachten. Wij moedigen mensen aan om spontaan op pad te gaan en gewoon hun koffers in te pakken. Het gaat erom dat je veilig en schoon kunt overnachten. De ervaring die je opdoet in de stad, daar gaat het om.”

Inmiddels bestaat het team uit zeven medewerkers en drie stagiaires. “Ik hoop dat ik mensen inspireer met mijn verhaal en dat ik laat zien wat er mogelijk is. Je kan van niets iets creëren en dat is fantastisch. Je moet het alleen wel zien. Er zijn mensen die net als ik gevlucht zijn en hier trauma’s aan over hebben gehouden. Ik ben best veel vergeten, maar mijn vader weet exact wat er is gebeurd en dat is soms verschrikkelijk. Het kan je breken of maken. Ik kan mijn verleden gebruiken als smoes of als wapen. Je hebt hier in Nederland veel mogelijkheden. Als je hard aan jezelf werkt, is de kans groot dat je iets van je leven kunt maken. Het is een eigen keuze.”