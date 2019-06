LUMC bevestigt problemen op spoedeisende hulp

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) erkent dat er capaciteitsproblemen zijn op de afdeling spoedeisende hulp (SEH). Dat zegt het ziekenhuis in een reactie op berichtgeving van de NOS hierover dinsdag.

Artsen en verpleegkundigen spraken anoniem hun zorgen uit over de grote drukte op de afdeling die de patiƫntenzorg volgens hen in gevaar brengt. Het ziekenhuis zegt de capaciteitsproblemen in samenwerking met de medewerkers, op te lossen.

De NOS meldde dat als gevolg van de problemen mogelijk een patiƫnt op de SEH is overleden. Het ziekenhuis heeft dat sterfgeval gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en is een onderzoek gestart. Hieruit moet blijken of het incident daadwerkelijk moet worden aangemerkt als calamiteit volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Omdat het onderzoek nog loopt, is het volgens het ziekenhuis nog te vroeg om conclusies te trekken.