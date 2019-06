Marechaussee gaat passagiersinfo beheren

De gegevens van iedereen die vanaf dinsdag met het vliegtuig reist, worden opgeslagen door een speciale, nieuwe eenheid van de marechaussee. Die eenheid wordt nu verantwoordelijk voor het bewaren van passagiersinformatie van luchtvaartmaatschappijen.

De zogeheten Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) moet meer zicht krijgen op reisbewegingen. Die informatie mag de Pi-NL uitsluitend gebruiken om terreuraanslagen en zware criminaliteit te voorkomen. De gegevens mogen ook worden gebruikt voor de vervolging van daders van dergelijke misdrijven.

Luchtvaartmaatschappijen waren tot nu toe niet verplicht de reisinformatie te delen. De periode waarin de informatie mag worden bewaard is beperkt tot een half jaar. Vijf jaar daarna wordt de informatie nog geanonimiseerd opgeslagen.

Er mogen geen gegevens over godsdienst of etnische afkomst worden verwerkt en de uitwisseling van de bestanden met andere landen is aan strenge regels gebonden. De Autoriteit Persoonsgegevens oefent daarop toezicht uit.