Ministerie: inperken toeslagonderzoek was nodig

Het onderzoek naar ten onrechte stopgezette kinderopvangtoeslag is door staatssecretaris Menno Snel van Financiën inderdaad ingeperkt. Het is nu eenmaal nodig om een schifting te maken in de enorme berg beschikbare documenten, laat het ministerie weten.

De onderzoekers hebben aangegeven dat, behalve de afdeling die de toeslagen verstrekt, ook andere diensten over belangrijke informatie over de affaire zouden kunnen beschikken. Met name bij de fiscale opsporingsdienst, de FIOD, en de afdeling MKB van de Belastingdienst, bevestigt het ministerie na berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws.

Maar het ministerie gaf geen toestemming daar te kijken. Er moet nu eenmaal altijd een selectie worden gemaakt en dan wordt er altijd gekeken wat relevant is, laat het departement weten. “Wij herkennen ons zeker niet in de berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws. Er is wel degelijk deugdelijk onderzoek uitgevoerd en de onderzoekers hebben alle vrijheid gehad.”

De Belastingdienst verdacht de ouders van kinderen bij een gastouderbureau ten onrechte van fraude. De dienst zette hun toeslag stop en vorderde al uitbetaald geld terug. Trouw en RTL meldden eerder dat Snels ambtenaren het onderzoek bemoeilijkten dat de staatssecretaris naar de affaire instelde.

Het ministerie zegt dat het terughoudend moet zijn in zijn reactie op de onthullingen door Trouw en RTL, omdat het eerst de Tweede Kamer moet informeren. De Kamer heeft een groot aantal vragen gesteld en wil Snel voor de zomer opnieuw aan de tand voelen over de affaire.

Snel heeft een onderzoekscommissie opgedragen zich over de zaak te buigen. Zij staat onder leiding van oud-minister en voormalig vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner.