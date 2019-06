Nederlandse moslims bidden voor Mursi

Nederlandse moslims kunnen dinsdag in meerdere moskeeën bidden voor de afgezette Egyptische president Mohamed Mursi. Die overleed maandag en is dinsdag begraven. Het gebeurt vrijwel nooit dat het dodengebed wordt gehouden voor een afwezige overledene.

Als het gebed wordt uitgesproken, is dat meestal bij de uitvaart van iemand uit de eigen gemeenschap. ”Zo’n gebedsdienst voor een afwezige doe je als het gaat om een vooraanstaand moslimleider. Het is bij mijn weten de eerste keer in Nederland dat dit gebeurt”, zegt Abdelhamid Taheri, voorzitter van de moskee as-Soennah in Den Haag.

As-Soennah is een van de moskeeën waar mensen voor Mursi kunnen bidden. Dat gebeurt ook bij de Blauwe Moskee in Amsterdam en bij al-Fourqaan in Eindhoven.

Mursi kwam in 2012 aan de macht in Egypte, na de val van president Hosni Mubarak. Mursi was de eerste democratisch verkozen leider in de geschiedenis van het land. Een jaar later werd Mursi afgezet door het leger, onder leiding van generaal Sisi, de huidige president. ”De meerderheid van het Egyptische volk stond achter Mursi. Maar hij kreeg niet de kans om dat verder uit te werken”, aldus Taheri. Yassin Elforkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee, zegt: ”Wat je ook van Mursi vindt, hij was democratisch gekozen. Als hij zijn werk niet goed uitvoert, moet dat democratisch bestreden worden. Maar democratie is ver te zoeken in de Arabische wereld, en met name in Egypte. Daar maken wij ons zorgen over.”

Het islamitische dodengebed heet djanazah. ”Eerst reciteer je de Koran. Daarna gedenk je de profeet Mohammed. Als laatste doe je een smeekbede voor de overledene in de hoop dat Allah hem genade zal geven. Het is een kort gebed”, legt Elforkani uit.