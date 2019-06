School Heerlen deels ontruimd om geur

De oostvleugel van het Sintermeertencollege aan de Valkenburgerweg in Heerlen is dinsdag ontruimd wegens een penetrante geur. Negentien personen, vooral leerlingen, hadden last van geïrriteerde ogen en/of luchtwegen.

Zij zijn door ambulancepersoneel onderzocht en hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus de brandweer. Het Sintermeertencollege meldt op zijn website dat alle leerlingen en medewerkers in veiligheid zijn.

De brandweer heeft metingen verricht, maar die hebben geen uitsluitsel gegeven over de oorzaak van de penetrante geur. Daarom zijn monsters genomen die door een gespecialiseerd bedrijf worden onderzocht.