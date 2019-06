Door een steekpartij in een asielzoekerscentrum in Harderwijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag een 22-jarige en 31-jarige man ernstig gewond geraakt.

Een 23-jarige bewoner liep lichte verwondingen op. Hij werd na behandeling in het ziekenhuis door de politie aangehouden.

Over de aanleiding voor het steekincident is volgens de politie nog niets bekend.