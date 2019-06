Van Engelshoven opent Parade in Rotterdam

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) opent op vrijdag 21 juni in het Museumpark in Rotterdam de 29e tournee van de Parade. Vanaf die dag reizen theatergezelschappen, medewerkers, restaurants en theatertenten van Rotterdam via Den Haag naar Utrecht om op 25 augustus af te sluiten in Amsterdam.

Tijdens de Parade zijn er optredens van onder andere Ellen ten Damme, YoungGangsters & DOX, Toneelgroep Oostpool en Scapino Ballet Rotterdam.

De Parade is van 21 tot en met 30 juni in het Museumpark in Rotterdam, van 5 tot en met 14 juli in het Westbroekpark in Den Haag, van 19 juli tot en met 4 augustus in het Moreelsepark in Utrecht en van 9 tot en met 25 augustus in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam.