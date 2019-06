Weinig kijkers voor zomertalkshow Rooijakkers

Naar de eerste aflevering van de zomertalkshow Zomer met Art op RTL4 hebben maandagavond 354.000 kijkers gekeken. Daarmee bungelt de nieuwe RTL-talkshow bijna onderaan op de 24e plaats in de lijst van de 25 best bekeken tv-programma’s van de maandagavond. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Zomer met Art is deze zomer tien weken lang op werkdagen te zien op RTL4, totdat Beau van Erven Dorens in het nieuwe tv-seizoen in het gat springt dat RTL Late Night in maart achterliet. Hoewel de show de naam van Art Rooijakkers draagt, krijgt hij wekelijks hulp van een gastpresentator. Art trapte de reeks af met cabaretier Richard Groenendijk.

Zomer met Art stond recht tegenover Pauw, deze talkshow op NPO 1 wist met 858.000 meer dan het dubbele aantal kijkers te boeien. Ook M van Margriet van der Linden blijft in de vooravond scoren met 713.000 kijkers op maandagavond.

De meeste kijkers keken maandagavond naar het NOS Journaal (1,5 miljoen) en MAX Vakantieman (1,1 miljoen kijkers) op NPO 1.