Zomerse warmte eindigt woensdag met onweer

Liefhebbers van zeer warm weer hebben dinsdag en woensdag geluk. Met 25 tot 29 graden is het zomers warm en langs de oostgrens kan zelfs lokaal de 30 graden worden aangetikt. Dat meldt Weeronline. Zoals gewoonlijk voor een Nederlandse zomer duurt het warme weer niet lang. Woensdagmiddag ontstaan stevige onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Donderdag is het met 20 tot 22 graden alweer een stuk koeler.

De zon moet dinsdag sluierwolken en enkele stapelwolken naast zich dulden. Regionaal is de sluierbewolking dinsdagmiddag wat dikker en schijnt een waterig zonnetje. Waarschijnlijk blijft het droog, al is een zeer lokale onweersbui niet uitgesloten. Wie verkoeling zoekt, kan naar de stranden trekken. Door zeewind is het aan de kust namelijk een stuk koeler met temperaturen van een graad of 20. Ook in de noordelijke provincies steekt een aanlandige wind op waardoor het in de loop van de middag afkoelt naar 23 tot 26 graden.

Na een zwoele nacht met minima van 17 tot 19 graden belooft het woensdag broeierig warm te worden. De temperatuur loopt snel op en rond 11.00 uur is het 22 graden in het westen tot 26 in het oosten. Woensdagmiddag ontstaan flinke stapelwolken en deze groeien uit tot stevige onweersbuien. De felste buien zijn voor de tweede helft van de middag en de eerste helft van de avond. Bij buien is kans op hagel en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd en is kans op wateroverlast.

Het is drukkend warm met middagtemperaturen van 24 tot 26 graden in het westen, 25 tot 28 in het midden en 28 à 29 in het oosten. In het uiterste oosten kan het lokaal 30 graden worden. De luchtvochtigheid is hoog met 50 procent tot 65 procent. Hierdoor is het voor het gevoel onaangenaam en benauwd.

Wie niet van de warmte houdt, kan vanaf donderdag van een aantal koele dagen genieten. De maxima komen op normale waarden uit van 19 tot 22 graden. Vooral donderdag is kans op een enkele bui, maar daarna blijft het droog. In het weekend wordt het opnieuw warmer. Maandag kan het alweer 30 graden worden.