Agenten in zaak Henriquez behouden hun baan

Korpschef van de politie Erik Akerboom garandeert dat de twee agenten die waren betrokken bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez hun baan kunnen houden. Akerboom voegt zich daarmee bij de belofte die de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman eerder deed.

Een van de twee agenten is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, de andere politieman is vrijgesproken.

“Dit gaat over risico’s en beslissingen die collega’s onder grote druk moeten nemen. Ik voel mij als korpschef verantwoordelijk voor de professionaliteit van het politieoptreden, maar ik voel ook de plicht om te zorgen voor mijn mensen. Politiewerk is en blijft mensenwerk”, reageert Akerboom op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

De moeder van Mitch Henriquez had de politie in een brief opgeroepen om de agenten te ontslaan.