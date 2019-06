Eis 20 jaar cel en tbs voor vrouwenmoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Sjonny W. Volgens de aanklaagsters staat vast dat de 46-jarige Amsterdammer verantwoordelijk is voor de dood van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30) en dat hij de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos (in 2004) en de 26-jarige Monique Roossien (in 2003) om het leven heeft gebracht.

De opnieuw in het zwart geklede W. hoorde de strafeis uiterlijk onbewogen aan. Hij heeft elke betrokkenheid ontkend. Maar volgens de officieren van justitie wijzen alle sporen in zijn richting en heeft hij geen geloofwaardige alternatieven en verklaringen kunnen aandragen.

Het OM legt hem driemaal doodslag ten laste en eist daarvoor de maximale straf. Moord is niet te bewijzen, aldus de aanklaagsters. Zij noemden tbs met dwangverpleging noodzakelijk vanwege het “aanzienlijke” gevaar op herhaling. Het is volgens hen “volstrekt onverantwoord” als W. na het uitzitten van zijn straf onbehandeld terugkeert in de samenleving.

Volgens de aanklaagsters is hij “mensonterend” te werk gegaan en heeft hij “drie kwetsbare, jonge vrouwen als oud vuil gedumpt”. Zij memoreerden dat Sjonny W. is omschreven als een joviale, behulpzame en sociale man, “maar ook als iemand met een donkere, gewelddadige kant. Die heeft hem uiteindelijk in staat gesteld verschrikkelijke misdrijven te plegen.”

Volgens hen is W. de enige link tussen de drie zaken. Hij had – al dan niet in ruil voor drugs – seks met Oosterbeek en Mos, was de laatste die hen in leven zag en een van de laatsten die seks had met de drugsverslaafde prostituee Monique Roossien. Zijn DNA is gevonden op een van de zakken waarin het aan stukken gesneden lichaam van Mos was gestopt. Daarnaast zijn op de achterbank van de ook door W. gebruikte auto van Mos bloedsporen gevonden van Roossien.