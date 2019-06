Europese steden vrezen toename Airbnb-verhuur

Amsterdam en verschillende andere Europese steden vrezen dat grootschalige toeristische verhuur van woningen via platforms als Airbnb verder toeneemt. Aanleiding hiervoor is een onlangs gegeven advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie waarin wordt gesteld dat de verhuurplatforms een informatieve dienst verlenen. Dat maakt het voor EU-lidstaten moeilijker om paal en perk te stellen aan verhuur via Airbnb.

Volgens de steden zouden de platforms hierdoor nauwelijks enige verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de regels betreffende vakantieverhuur worden nageleefd. De steden willen dat er in Europa nieuwe regels komen die de woningmarkt beschermen en de kwaliteit van het leven in de steden waarborgen. Ze vragen de Europese Commissie zich hierover te buigen.

,,Nog meer vakantieverhuur in de steden is schadelijk voor de kwetsbare woningmarkt en zal de leefbaarheid nog meer aantasten’’, aldus de gemeente Amsterdam.

De steden erkennen dat toerisme voor velen een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid is en zijn dan ook niet tegen deze vorm van verhuur. Maar het moet volgens hen op verantwoorde wijze plaatsvinden als daarvoor de noodzakelijke regels worden gesteld. Daarvoor moet wordt samengewerkt met de nationale regeringen, maar ook met Europa.

De steden die de noodklok luiden zijn Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bordeaux, Brussel, Krakau, München, Parijs, Valencia en Wenen.