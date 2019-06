Familie Mitch Henriquez aangeslagen

De familie van Mitch Henriquez is zeer teleurgesteld en aangeslagen door de uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Volgens hun advocaat Richard Korver zijn de nabestaanden het er onder meer niet mee eens dat het hof de handelingen van de twee agenten uit elkaar heeft getrokken. Eén agent werd volgens die motivering vrijgesproken van het gebruikte geweld en de ander kreeg een voorwaardelijke celstraf, vanwege een ”buitenproportioneel toegepaste en daarmee onrechtmatige” nekklem.

De familie is ook verbijsterd over de motivering van de strafmaat. Het hof noemt als verzachtende omstandigheid onder meer de publiekelijke verantwoording die de agenten hebben moeten afleggen, maar Korver benadrukt dat de agenten anoniem zijn gebleven en afgeschermd zaten.

De advocaat noemt deze dag een slechte dag voor de bescherming van burgers, omdat ze al risico lopen als ze een grap maken. Want daar ging het bij Henriquez om, zei Korver.

Ook de verdrietige moeder van Henriquez en zijn neef lieten zich na afloop in die richting uit. ”Deze straf is niet goed. Agenten kunnen nu mensen blijven doodmaken”, zei ze. Volgens haar liegen de agenten en zullen ze van God alsnog hun straf krijgen.

De neef van Henriquez benadrukte ook dat er veel leugens zijn in deze zaak. Zo vindt de familie dat ten onrechte wordt volgehouden dat Henriquez flink verzet had geboden bij zijn aanhouding. Volgens hem was daar geen sprake van en zijn de agenten er met zijn allen meteen vol in gegaan, zo hebben ze destijds zelf gezien.