KNMI: code oranje voor Noord-Brabant

Het KNMI geeft voor de provincie Noord-Brabant code oranje af voor verwacht onweer met grote hagelstenen en zware windstoten. Eerder op de dag gaf het weerinstituut voor het hele land al code geel af.

Weeronline meldde eerder op de dag al dat vanuit Belgiƫ zware onweersbuien het zuiden van het land in zouden trekken. Daarbij is kans op hagel, waarbij de stenen meer dan 2 centimeter in doorsnee kunnen zijn. Ook kunnen zware windstoten tot 90 kilometer per uur of meer voorkomen en is er kans op zware regenval. Doordat er veel valt in korte tijd, is er kans op wateroverlast.

Tegen de avond trekken de zwaarste buien het land uit. Code oranje is in Noord-Brabant in ieder geval tot woensdagavond 20.00 uur van kracht. In de rest van het land geldt voorlopig nog code geel, maar dat zou nog kunnen wijzigen, aldus een woordvoerder van het KNMI.