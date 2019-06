KNMI geeft code geel af voor hele land

Het KNMI heeft voor woensdagmiddag code geel afgegeven vanwege verwachte onweersbuien. De buien kunnen bovendien gepaard gaan met hagel en windstoten rond de 60 kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor het hele land.

De woensdag begint vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekken enkele buien het land binnen, zo verwacht Weeronline. Door temperaturen rond de 25 tot 28 graden en hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. De zwaarste buien worden aan het eind van de middag en het begin van de avond verwacht. Daarbij kan veel regen vallen.

In de tweede helft van de avond wordt het geleidelijk droog en trekken de buien naar het noordoosten weg. In de nacht naar donderdag is het overwegend droog en koelt het af naar 14 tot 15 graden.