Minder animo ouders om te helpen op school

Ouders van leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds moeilijker enthousiast te maken voor het begeleiden van schoolreisjes, het helpen bij schoolfeestjes en andere activiteiten van de school. Aan de andere kant zijn ouders zich wel meer gaan bezighouden met de wijze waarop de docenten hun kinderen begeleiden.

Dat blijkt uit een onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek & Advies en onderwijsvakblad Didactief onder vijfhonderd leerkrachten in het basisonderwijs. Twee derde van de docenten (66 procent) laat weten dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden ouders te vinden voor het leveren van hand-en-spandiensten. Ruim de helft van de leerkrachten (54 procent) zegt dat daarom weleens projecten, schoolreisjes of andere activiteiten moeten worden geschrapt.

Van de ondervraagde leerkrachten zegt ook ruim de helft (54 procent) dat ouders zich de afgelopen vijf jaar intensiever zijn gaan bezighouden met het onderwijs aan hun kinderen. Volgens 52 procent van de leerkrachten houden ouders zich hier intensief mee bezig, bijvoorbeeld door het aanvragen van tussentijdse gesprekken met de leerkracht en het per e-mail stellen van vragen aan de leerkracht.