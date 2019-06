OM: kleine kans dat verdachten bij proces zijn

De kans is klein dat de vier aangeklaagden aanwezig zijn wanneer het MH17-proces volgend jaar van start gaat. ”Ik ben realist en dat betekent dat ik de kans niet groot acht”, zei hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke. “Maar ik hoop het natuurlijk wel.”

Het proces begint op 9 maart 2020 om 10.00 uur. Hoelang de zaak gaat duren, is lastig in te schatten. Dat hangt ervan af of de verdachten erbij zijn, of eventueel advocaten. “Het zal in ieder geval wel een jaar duren, vermoed ik. Misschien langer, zeker niet korter”, aldus Westerbeke.

Het Joint Investigation Team, waarvan het Openbaar Ministerie deel uitmaakt, heeft drie Russen en een Oekraïner aangeklaagd voor het neerschieten van vlucht MH17. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.

Zij worden verdacht van het neerhalen van een vliegtuig met als gevolg de dood van alle inzittenden en de moord op alle 298 inzittenden van vlucht MH17.