OM vraagt informatie over Buk-besluit Rusland

Het internationale onderzoeksteam naar het neerhalen van vlucht MH17 wil weten hoe Rusland tot het besluit is gekomen om een Buk-installatie inclusief bemanning te leveren aan de rebellen in Oost-Oekraïne. Daarom heeft het Joint Investigation Team (JIT) een getuigenoproep gedaan.

”Het is niet aannemelijk dat de bemanning zelfstandig besloot om naar Oost-Oekraïne te gaan. We zoeken meer informatie wie ze daarnaartoe heeft gestuurd”, zei Wilbert Paulissen van de politie woensdag op een persconferentie in Nieuwegein. Het JIT wil weten wie besloot om de Buk-lanceerinstallatie naar Oekraïne te sturen, wie bepaalde welke bemanningsleden meegingen, welke opdrachten die bemanning kreeg en wie die instructie gaf.

De onderzoekers lieten afgeluisterde telefoongesprekken horen van de leiders van de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk, onder meer met Russische functionarissen en met de pro-Russische premier van de Krim. Rebellenpremier Borodaj en defensieminister Girkin vragen daarin om hulp omdat hun strijders dreigen te verliezen van het Oekraïense regeringsleger. Vervolgens krijgen ze de toezegging dat hulp onderweg is. Die gesprekken waren ongeveer een week voor het neerhalen van vlucht MH17.